Диетолог раскрыла способ правильно выбрать масло для жарки

Диетолог и гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, на какие показатели надо обращать внимание при покупке растительного масла для жарки.

В первую очередь Дианова посоветовала обращать внимание на устойчивость масла к высоким температурам. По ее словам, главный технический критерий в этом случае — точка дымления, то есть температура, при которой масло начинает активно окисляться, распадаться на вредные альдегиды и кетоны, выделять сизый дым и терять свои полезные свойства, пишет «Лента.ру»..

«Рафинация (очистка) помогает убирать из масла примеси, воски и фосфолипиды и тем самым значительно повысить точку дымления по сравнению с нерафинированными аналогами. Сочетание насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот делает жиры более устойчивыми к окислению», — объяснила диетолог. Она отметила, что идеальными для жарки считаются рафинированные масла с точкой дымления от 190 градусов и выше. Для быстрой обжарки допустим порог от 170 градусов, добавила она.

Чтобы минимизировать вред от нагрева, Дианова рекомендовала хранить бутылку с маслом в темном прохладном месте с плотно закрытой крышкой. Это позволит избежать прогоркания от контакта с кислородом и светом. Также диетолог призвала никогда не использовать масло повторно — именно многократный нагрев приводит к опасному накоплению трансжиров.