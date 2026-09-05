Диетолог раскрыла способ правильно выбрать масло для жарки

Диетолог и гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, на какие показатели надо обращать внимание при покупке растительного масла для жарки.
В первую очередь Дианова посоветовала обращать внимание на устойчивость масла к высоким температурам. По ее словам, главный технический критерий в этом случае — точка дымления, то есть температура, при которой масло начинает активно окисляться, распадаться на вредные альдегиды и кетоны, выделять сизый дым и терять свои полезные свойства, пишет «Лента.ру»..
Чтобы минимизировать вред от нагрева, Дианова рекомендовала хранить бутылку с маслом в темном прохладном месте с плотно закрытой крышкой. Это позволит избежать прогоркания от контакта с кислородом и светом. Также диетолог призвала никогда не использовать масло повторно — именно многократный нагрев приводит к опасному накоплению трансжиров.