Общество

Обезопасить жилье от утечки газа в майские праздники посоветовали псковичам

Обезопасить жилье от утечки газа посоветовали псковичам сотрудники МЧС. Такое сообщение опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

«В майские праздники многие горожане устремляются на свои приусадебные участки для посадки урожая и отдыха от городской суеты. Но приятно не только хорошо поработать и отдохнуть на выходных, но и знать, что во время вашего отсутствия дома, чрезвычайных ситуаций не произошло», – отметили в управлении.



Необходимо обезопасить жилье от утечки газа, который может привести к взрыву: следует перекрыть газовый вентиль. Даже малейшая его утечка может привести к неисправимым последствиям, рассказали в МЧС.

«Для обеспечения приятных выходных не только себе, но и соседям, следует проверить краны и трубы в квартире, а лучше на все время отъезда полностью перекрыть водоснабжение во всей квартире», – порекомендовали сотрудники ведомства.

Если выясняется, что они пропускают воду, тогда стоит пригласить специалистов и отремонтировать неполадки. Даже малейшая течь во время длительного отсутствия хозяев способна стать причиной потопа.

Также следует отключить от электросети все электроприборы в доме. Проверить, выключены ли компьютеры, ноутбуки и планшеты, которые могут быть в режиме сна. Если есть такая возможность, квартиру следует обесточить.

«Можно оставить ключи от квартиры доверенным лицам - за время вашего отсутствия может возникнуть непредвиденные ситуации и будет необходимо попасть в вашу квартиру», – посоветовали псковичам.

В чрезвычайной ситуации следует звонить в службу спасения по телефонам: 01, 101, 112.