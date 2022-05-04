Общество

Благотворительная акция ко Дню защиты детей стартовала в Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда объявляет старт традиционной благотворительной акции «День защиты детей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

«По доброй традиции Детский фонд в конце мая организует большой праздник для ребят из интернатных учреждений в честь Международного дня защиты детей. В этот день в Псков съезжается более сотни девочек и мальчиков из восьми интернатов и центров помощи детям. Для них готовится насыщенная программа: посещение аквапарка или спортивный праздник, просмотр мультфильма, вкусный обед и вручение долгожданных подарков. За время пандемии дети очень соскучились по массовым мероприятиям вне своего интернатного учреждения. Для них настоящее счастье выехать в областной центр, повеселиться, пообщаться со сверстниками. Это настоящее событие, эмоции от которого долго будут в их памяти!» - отметили в организации.

Детский фонд не оставит без внимания и тех ребят, которые по разным причинам не смогут приехать на праздник. На собранные пожертвования планируется реализация нескольких благотворительных проектов в пользу воспитанников интернатных учреждений. К примеру, в Красногородской коррекционной школе-интернате дети мечтают о новых книгах в школьной библиотеке, так как все старые они уже прочитали по несколько раз. А в Пушкиногорской санаторной школе-интернате необходимо обновить инвентарь в комнате психологической разгрузки, где дети могут отдохнуть и побыть наедине с собой.

Детский фонд приглашает всех неравнодушных стать частью праздника и подарить детям сотни улыбок и незабываемые впечатления. Принять участие можно следующими способами:

1) сделав пожертвование через сайт или по реквизитам Фонда с пометкой «Благотворительное пожертвование ко Дню защиты детей. НДС- нет» .

Реквизиты: Р/с 40703810600000000141 Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков БИК 045805722 ИНН 6027006057;

2) передав для ребят подарки: сладости (шоколадки, сок 0,2 л., печенье в пачках), книги, раскраски, игрушки. Адрес: улица Яна Фабрициуса, 2а, 1 этаж, правое крыло, кабинет №15. Режим работы: с 9:00 до 18:00 (без обеда) до 25 мая.

3) организовав акцию по сбору подарков для детей у себя на работе, среди друзей и родственников;

4) став волонтером и оказав помощь в организации и проведении праздника. Подробности можно узнать, написав в личные сообщения в группе или по телефонам: 73-58-80; 8-911-697-68-45 (WhatsApp).

«Присоединяйтесь! Давайте вместе сделаем этот день незабываемым для детей!» - призвали псковичей.