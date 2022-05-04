Общество

Псков присоединился к акции «Огненные картины войны». ФОТО

Праздничный фейерверк «зажегся» сегодня в сквере имени 60-летия Октября в Пскове в честь приближающегося Дня Победы. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал главы администрации города Пскова Бориса Елкина

Огненное полотно «нарисовали» с помощью 2,5 тысяч свечей. «Псков присоединился к масштабной акции "Огненные картины войны". В Городах-героях, Городах воинской славы и Городах трудовой доблести жители объединились, чтобы выложить из свечей и лампад "огненные картины", изображающие знаковые события Великой Отечественной войны», - рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что впервые акция состоялась в России в 2020 году, в Год памяти и славы. А в прошлом году она получила статус международной.