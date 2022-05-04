Общество

Елена Бибикова: Память о подвиге народа в годы войны живет в наших сердцах

Жителей Псковской области, ветеранов с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравила сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сенатора.

Фото: пресс-служба сенатора Елены Бибиковой

«День Победы, светлый и святой для всех нас праздник, является символом национальной гордости, несгибаемой воли и несокрушимой силы духа нашего народа, - отметила в поздравлении Елена Бибикова. - Глубокая благодарность и низкий поклон тем, кто отдал жизни за наше Отечество, сражался за мир и свободу, трудился в тылу и восстанавливал страну в послевоенные годы».

Сенатор подчеркнула, что «память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны живет в наших сердцах, в мужестве и отваге воинов наших дней, сегодня они достойно продолжают традиции отцов и дедов, с честью и доблестью несут Знамя Победы».

Елена Бибикова пожелала ветеранам крепкого здоровья, долголетия, тепла, внимания и заботы близких, и всем псковичам - счастья, радости, мирного неба.