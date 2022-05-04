Общество

Владимир Кузь пожелал псковичам мирного неба и взаимопонимания

Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь поздравил жителей региона с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается сегодня, 9 мая. Запись об этом он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«9 Мая — священная дата в отечественной истории. Это день нашей общей Победы, день славы, доблести, силы духа. С каждым годом мы все сильнее отдаляемся от мая 45-го года, но память наша не имеет возрастных границ. Вечная память бойцам, не вернувшимся из сражений Великой Отечественной войны. Низкий поклон тем, кто выжил, кто работал в тылу, приближая этот светлый день, кто вынес тяготы послевоенных лет!» - отметил Владимир Кузь.

Он также пожелал псковичам ясного мирного неба, добра, взаимопонимания и счастья.