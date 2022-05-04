Общество

Финалистки великолукских конкурсов красоты посетили картинг-клуб

В минувшие выходные финалистки конкурса красоты Великих Лук посетили картинг-клуб PitStop Pskov.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, в рамках знакомства с гоночной трассой и гоночными машинами леди устроили состязание, по итогам которого определились тройка победительниц.

Первой среди красавиц стала Дарья Пирназарова (категория «Миссис»), второе и третье места заняли Оксана Коржакова (категория «Миссис») и Лейла Джафарова (категория «Миссис») соответственно.



«Неповторимые эмоции остались у участниц от посещения картинга. Они отметили, что посещение подобных площадок — отличный способ избавиться от хандры и депрессии и вступить в спортивное и очень интересное состязание.

Большинство сошлись на мысли, что еще не раз вернутся, чтобы улучшить свои результаты на картинге и получить незабываемые эмоции!» - рассказали организаторы «Мисс/Миссис Великие Луки».

Фото Ирины Большаковой