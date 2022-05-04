Общество

Псковская полиция ищет кандидатов на должности дознавателей

В подразделения дознания УМВД России по Псковской области на должности дознавателей требуются граждане в возрасте до 40 лет, не судимые, имеющие высшее юридическое образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Заработная плата -от 35 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск - от 40 календарных дней.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, лица, принятые на службу, а также члены их семей, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством. В городе Великие Луки сотрудникам предоставляются служебные квартиры.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, д.48, кабинет №143 или по телефону: 8 (8112) 59-22-92 (Отдел организации дознания УМВД России по Псковской области).