Общество

Псковских работодателей призвали до 16 мая отчитаться за работников в ПФР

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области ведут прием ежемесячной отчетности от работодателей о застрахованных лицах (формы СЗВ-М и СЗВ-ТД). Отчетность за апрель необходимо представить в срок по 16 мая включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Ежемесячную отчетность представляют не позднее 15 числа месяца, который следует за отчетным периодом. Исключением могут стать дни, когда эта дата приходится на выходные или праздничные дни. Тогда окончанием срока считается следующий за праздничным и выходным рабочий день, пояснили в отделении.

В 2022 году датами сдачи отчетности считаются 15 июня, 15 июля, 15 августа, 15 сентября, 17 октября, 15 ноября, 15 декабря.

Ежемесячную отчетность подают все работодатели, стоящие на учете в ПФР, вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений. Отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком. Кроме этого, необходимо отчитаться также и о лицах, с которыми заключен гражданско-правовой договор.

Если численность работающих лиц за предшествующий отчетный период превышает 10 человек, отчетность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Прием от страхователей отчетности по телекоммуникационным каналам связи идет и в выходные (праздничные) дни.

Отчетность по форме СЗВ-М введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Т. е. теперь, по результатам ежемесячной отчетности, специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии, пояснили в ПФР.

Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) представляются ежемесячно о тех работниках, в отношении которых произошли в отчетном периоде кадровые мероприятия, например, перевод, переименование организации, присвоение профессии или квалификации.