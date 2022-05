Общество

Фотофакт: Необычный автобус в Пскове

Красный автобус с наклейкой «антиборщевик» был замечен в Пскове. Фотографии транспортного средства размещены в телеграм-канале «Псков постъядерный».

Фото здесь и далее: телеграм-канал «Псков постъядерный»

«В городе иногда можно встретить вот такого красавца с рисунками и наклейками. Глядя на некоторые из них, можно подумать, что автобус принадлежит некому борцу против борщевика, которого, по-видимому, зовут Сергей Дегтярь», - предположили администраторы телеграм-канала.

