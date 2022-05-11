Общество

За сутки в Псковской области выявили свыше 40 случаев заражения COVID-19

За сутки в Псковской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 110 077 раз, сообщает официальный телеграм-канал области.

Выздоровели от болезни в Псковской области 107 832 пациента, из них 80 - за прошедшие сутки. Умерли от коронавируса в регионе 1 835 человек (+2).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 34776/14

Великие Луки – 16840/4

Бежаницкий район – 1464/0

Великолукский район – 2653/4

Гдовский район – 1977/1

Дедовичский район – 2842/0

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 1005/0

Куньинский район – 978/0

Локнянский район – 1059/0

Невельский район – 5001/0

Новоржевский район – 1159/0

Новосокольнический район – 3132/0

Опочецкий район – 3375/2

Островский район – 5246/0

Палкинский район – 1072/0

Печорский район – 2506/1

Плюсский район – 1722/0

Порховский район – 3911/7

Псковский район – 8790/1

Пустошкинский район – 1359/1

Пушкиногорский район – 1468/0

Пыталовский район – 1459/0

Себежский район – 2780/5

Стругокрасненский район – 1857/1

Усвятский район – 718/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.