За сутки в Псковской области выявили свыше 40 случаев заражения COVID-19

За сутки в Псковской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 110 077 раз, сообщает официальный телеграм-канал области.
Выздоровели от болезни в Псковской области 107 832 пациента, из них 80 - за прошедшие сутки. Умерли от коронавируса в регионе 1 835 человек (+2).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34776/14
Великие Луки – 16840/4
Бежаницкий район – 1464/0
Великолукский район – 2653/4
Гдовский район – 1977/1
Дедовичский район – 2842/0
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 1005/0
Куньинский район – 978/0
Локнянский район – 1059/0
Невельский район – 5001/0
Новоржевский район – 1159/0
Новосокольнический район – 3132/0
Опочецкий район – 3375/2
Островский район – 5246/0
Палкинский район – 1072/0
Печорский район – 2506/1
Плюсский район – 1722/0
Порховский район – 3911/7
Псковский район – 8790/1
Пустошкинский район – 1359/1
Пушкиногорский район – 1468/0
Пыталовский район – 1459/0
Себежский район – 2780/5
Стругокрасненский район – 1857/1
Усвятский район – 718/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.