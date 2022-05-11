Общество

На субботник «Псковавтодора» вышли более 100 человек

На традиционный весенний субботник государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог Псковской области» вышли более 100 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковавтодоре».

Фото здесь и далее: «Псковавтодор»

«Вооружившись необходимым инвентарем, на уборку вышли более 100 человек. В этом году навели порядок на зеленой зоне вдоль стены на улице Свердлова. Территорию пришлось убирать не только от прошлогодней листвы, но и от мелкого мусора: пластиковых бутылок, фантиков, целлофановых пакетов и так далее», - рассказали в учреждении.

Кроме того, участники субботника частично обновили цвет барьерного ограждения на улице Калинина. Они отметили, что полностью покрасить его не удалось из-за припаркованных рядом автомобилей. Работу планируют продолжить в понедельник.

«Также дружным коллективом навели чистоту и порядок на предприятии "Псковавтодора" и прилегающей территории», - добавили в учреждении.