Общество

Прощание с преподавателем ПсковГУ Ниной Королевой состоится 17 мая

Прощание с преподавателем исторического факультета Псковского государственного университета Ниной Королевой состоится 17 мая на улице Коммунальной, 23 в Пскове, а после - на кладбище «Орлецы-1». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

На улице Коммунальной, 23 проститься с Ниной Королевой можно будет около морга в 10.00. Прощание на кладбище «Орлецы-1» начнется в 10.40.

Для преподавателей, сотрудников и студентов университета, желающих проститься с Ниной Королевой, будет предоставлен автобус. Отъезд от площади Ленина, 2 запланирован на 9.40.