Общество

Отделение детской стоматологии отремонтировали в Пскове

В отделении детской стоматологии Псковской стоматологической поликлиники провели ремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, проконтролировала качество выполненных работ председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

В отделении полностью отремонтировали коридор с заменой входного тамбура. Обновлены лечебный, хирургический и административные кабинеты, санитарные узлы.

Специалисты провели замену оконных блоков, слаботочных и электрических сетей, установили новые светильники, выключатели и розетки. Кроме того, смонтировали новую систему вентиляции и кондиционирования во всех кабинетах, организовали картохранилище и регистратуру.

Напомним, бюджет модернизации первичного звена здравоохранения в Псковской области на 2022 год составляет 500 млн рублей.

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Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» рассчитана до 2025 года. В нее включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.