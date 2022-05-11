Общество

Борьбу с борщевиком под Себежем завершат до 15 июня

Работы по уничтожению борщевика Сосновского на территории городского поселения «Себеж» завершат до 15 июня. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Местоположения обрабатываемых участков (синим контуром выделен земельный участок, на котором планируются работы по уничтожению борщевика Сосновского):

Адрес: Псковская область, Себежский район, ГП «Себеж», деревня Креково;

Кадастровый квартал: 60:22:0210106;

Широта: 56.2878°, долгота: 28.4305°;

Ориентировочная площадь – 2,002 га.

Адрес: Псковская область, Себежский район, ГП «Себеж», деревня Креково;

Кадастровый квартал: 60:22:0210106;

Широта: 56.2881°, долгота: 28.4339°;

Ориентировочная площадь – 1,700 га.

Адрес: Псковская область, Себежский район, ГП «Себеж», деревня Креково;

Кадастровый квартал: 60:22:0210106;

Широта: 56.2867 °, долгота: 28.4279°;

Ориентировочная площадь – 0,3350 га.

Адрес: Псковская область, Себежский район, ГП «Себеж», деревня Техомичи;

Кадастровый квартал: 60:22:126501;

Широта: 56.3041°, долгота: 28.4030°;

Ориентировочная площадь – 1,100 га.

Адрес: Псковская область, Себежский район, ГП «Себеж», деревня Техомичи;

Кадастровый квартал: 60:22:126501;

Широта: 56.3050°, долгота: 28.4053 °;

Ориентировочная площадь – 1,477 га.

Адрес: Псковская область, Себежский район, ГП «Себеж», деревня Будкевщина;

Кадастровый квартал: 60:22:121801;

Широта: 56.2968°, долгота: 28.5764 °;

Ориентировочная площадь – 0,2501 га.

Адрес: Псковская область, Себежский район, ГП «Себеж», деревня Будкевщина;

Кадастровый квартал: 60:22:121801;

Широта: 56.2938°, долгота: 28.5777 °;

Ориентировочная площадь – 0,2501 га.

Обработку будут проводить с момента отрастания побегов до начала цветения, когда растения имеют высоту 20-50 см. В требованиях к исполнителю контракта указано, что обработку необходимо вести при благоприятных метеоусловиях, в теплую, безветренную погоду, при скорости ветра не более 7 м/с, при отсутствии осадков.

Работы будут считаться выполненными качественно (эффективно), если в результате обработки достигнута техническая эффективность применения химических препаратов не менее 60 % (по каждому участку) и обработано не менее 100 % подлежащих обработке площадей.

Если техническая эффективность применения химических препаратов достигнута не будет, исполнителя обяжут не позднее 10 рабочих дней со дня уведомления заказчиком провести повторные работы за свой счет.

Начальная цена контракта составляет 119 тысяч 990 рублей. Исполнителя определят 24 мая.