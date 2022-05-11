Общество

Останки неизвестного красноармейца и женщины нашли в гдовской деревне Корытно

Останки неизвестного красноармейца и женщины нашли в деревне Корытно Гдовского района 14 мая. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Неизвестный солдат» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: поисковый отряд «Неизвестный солдат»

«В ходе поисковых работ в районе деревни Корытно были обнаружены останки неизвестного красноармейца (предположительно, погиб в июле 1941 года) и останки женщины — местной жительницы из деревни Корытно», — говорится в сообщении.

Поисковики нашли родственников женщины. «Уточняются фамилия, имя, отчество погибшей и обстоятельства ее гибели», — добавили они.