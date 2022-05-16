Общество

Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в Пскове

Сотрудники и волонтеры Псковского регионального отделения Российского Красного Креста организовали квест-игру для молодежи в Финском парке в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест»

В ходе мероприятия ребята разбились на команды и проходили этапы конкурса. На пяти станциях участники квеста отвечали на вопросы по истории Российского Красного Креста, решали ребусы и задачи на тему деятельности организации. Команды-победители получили памятные призы и подарки.

Также для горожан сотрудники провели открытый мастер-класс по оказанию первой помощи. На нем инструкторы рассказали всем желающим о самом понятии «первая помощь». «Участники мастер-класса смогли на практике освоить алгоритм действий оказания первой помощи при данных состояниях и научиться грамотно оказывать первую помощь, что является особенно важным в критических ситуациях и дает возможность спасти человеческие жизни», – отметили организаторы.

В мероприятии приняли участие партнеры Псковского регионального отделения Красного Креста: «Волонтеры Надежда», «Волонтеры Медики» и региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.

Квест-игра – лишь часть масштабной кампании, посвященной юбилею крупнейшей гуманитарной организации России. В рамках празднования 155-летия Российский Красный Крест организация проведет по всей стране мастер-классы, онлайн-уроки, дни открытых дверей. В региональных отделениях РКК пройдут тренинги для местных жителей и сбор гуманитарной помощи нуждающимся.

Сегодня РКК обучает навыкам первой помощи, формирует команды реагирования на ЧС, реализует социальные и гуманитарные программы, содействует воссоединению семей, разлученных чрезвычайными обстоятельствами, популяризирует донорство крови и костного мозга, говорится в сообщении.

Напомним, что Российский Красный Крест осуществляет свою деятельность с 1867 года.