Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня об итогах прошлой недели расскажут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Ключевые темы выпуска:
- Весенний губернаторопад: личности новых назначенцев - о чем они говорят?
- Тепло ушло: минувшая неделя стала завершающей в отопительном сезоне 2021\22 годов в большинстве муниципалитетов области. В Пскове отопление начнут отключать сегодня;
- В России отметили День Победы, а в Латвии идет борьба за сохранение мемориала воинам-освободителям – акция поддержки рижан прошла и в Пскове.
- А также, как всегда, комментарии, оценки и прогнозы от наших обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.
Трансляция завершена.