Общество

Оформить новое пособие на детей помогли псковичам в майские праздники

Клиентские службы отделения Пенсионного фонда России по Псковской области и контакт-центр продолжали работу в праздничные и выходные дни мая для приема обращений семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.

Подачу заявлений открыли с 1 мая и, помимо портала госуслуг, также организовали прием в клиентских службах ПФР во всех районах области. С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая территориальные офисы фонда работали по специальному графику и для удобства родителей принимали обращения за новой выплатой.

Отмечается, что операторы контакт-центра сопровождали работу клиентских служб и оказывали необходимую информационную поддержку семьям по оформлению пособия. Консультации через социальные сети и по телефону получили более тысячи псковских родителей.

Чаще всего граждан интересовала информация о порядке назначения выплаты и условиях определения нуждаемости семьи. Родители также обращались по вопросам правильного заполнения сведений и уточняли способы представления документов, подтверждающих право на пособие.

Напомним, что оформить новое пособие на детей 8–17 лет родители могут в том случае, если средний доход в семье меньше прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Псковской области он составляет 12 527 рублей. От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. В регионе он составляет 12 250 рублей.

Базовый размер выплаты – 50% (6 125 рублей). Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% (9187,50 рубля) регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% (12 250 рублей) регионального прожиточного минимума на ребенка.

Обязательным условием является наличие гражданства РФ (ребенка и заявителя). Дополнительную информацию можно получить по телефонам контакт-центра отделения: 8 800-600-01-76, 69-64-08.