Общество

FloMarket предлагает доставку подарков и букетов в любой город России

Один из крупнейших в России цветочных маркетплейсов FloMarket предлагает широкий ассортимент очаровательных букетов и подарков к любым важным и праздничным датам. Сервис занимается круглосуточной доставкой цветов получателям из разных российских городов, не только в Пскове, поэтому каждый клиент получает возможность выразить любовь и передать теплые слова людям, которые им дороги.

Выбор подарков и цветов на сайте Flomarket.com

Удобно структурированный, красочный каталог сайта Flomarket.com позволяет выбрать и заказать букет или подарок к любому торжеству. Чтобы сделать оригинальный сюрприз, площадка предлагает:

элегантные букеты из роз, тюльпанов ирисов, ромашек, пионов, хризантем;

эксклюзивные флористические композиции из разных по виду и расцветкам цветов с добавлением экзотической зелени (в упаковочной бумаге, коробках или плетеных корзинках по ссылке);

букеты из ярких долговечных сухоцветов.

На сайте представлен широкий ассортимент подарков, которые принесут широкий спектр положительных эмоций виновникам торжества. Магазин предлагает заказать оригинально оформленные наборы, в состав которых могут входить:

воздушные шары, мягкие игрушки, свечи;

косметические средства известных брендов;

мед, орехи, сухофрукты;

деликатесы, кофе или чай;

сладости, кондитерские изделия, ягоды, фрукты (съедобные букеты).

Изготовлением букетов и подарков занимаются местные флористы и хэндмейдеры, поэтому ассортимент по городам может отличаться. Авторский шоколад, торты, макароны, пирожные создаются опытными кондитерами. Все представленные на площадке мастера и магазины проходят проверку. FloMarket гарантирует, что букеты и подарочные наборы будут собраны только из свежих составляющих.

Преимущества заказа на маркетплейсе FloMarket

Площадка готова помочь заказчикам из разных городов России или зарубежных стран подарить праздник дорогим людям, даже если их разделяют часовые пояса. Клиент может быть уверен, что получит:

круглосуточную помощь клиентского сервиса;

безопасность проведения финансовых операций;

конфиденциальность личной информации.

Все подробности о цене и времени доставки, составе товара, можно посмотреть в карточке, что очень удобно при выборе. В любое время суток заказчик может быть уверен, что подарок или букет прибудет к адресату в оговоренный срок.

Источник: Flomarket.com