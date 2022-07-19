Общество

Псковичи первыми приняли участие в конкурсе, посвященном фронтовым собакам

Юные художники из Псковской области вошли в число первых участников международного конкурса рисунков «Портрет фронтовой собаки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Всего на конкурс поступило уже около 1,5 тысяч открыток. 12-летний Валерий Алексеев из Псковской области прислал рисунок «Спасение жизни», а 14-летняя Софья Тирановская отправила работу «Собака - друг навеки!».

Организаторы предложили всем желающим в возрасте от 6 лет нарисовать собак-помощников времен Великой Отечественной войны. Творческий конкурс приурочен ко Дню фронтовой собаки, который ежегодно празднуется 19 августа.

«Конкурс нацелен на то, чтобы дети больше узнали о подвигах четвероногих бойцов в годы Великой Отечественной войны и нарисовали "портрет" одного из них. Это может быть изображение реального пса или некий собирательный образ в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и так далее). Рисунок можно дополнить небольшим рассказом о персонаже», - рассказали организаторы.

Прием рисунков продолжится до 1 августа. После этого все работы участников войдут в виртуальную выставку на официальном сайте Музея Победы. Жюри выберет лучшие работы в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые). Помимо экспертного оценивания пройдет онлайн-голосование за «Приз зрительских симпатий». Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся работу и проголосовать за нее с 11 по 18 августа (до 23.59 по московскому времени).

Итоги конкурса подведут 20 августа. Лучшие работы войдут в лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток от Музея Победы. Каждый победитель получит авторский экземпляр в подарок. Также победителей и участников ждут подарки. Все авторы получат именные сертификаты участников.

Подробнее о конкурсе - на сайте Музея Победы.