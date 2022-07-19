Общество

Память советского чекиста почтили ветераны ФСБ в Пскове

Церемония возложения цветов к памятной доске советского чекиста Георгия Пяткина на доме №42 по Октябрьскому проспекту в Пскове прошла 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото: pskoviana.ru

В мероприятии приняли участие представители ветеранских организаций УФСБ России по Псковской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Георгий Пяткин в годы Великой Отечественной войны возглавлял оперативную группу 4-го отдела УНКГБ Ленинградской области при 1-ой Ленинградской партизанской бригаде. Под его руководством проведено множество оперативно-боевых мероприятий в тылу врага.

Так, в декабре 1943 года им. был захвачен заместитель начальника немецкой диверсионно-разведывательной школы в деревне Печки Печорского района, изъяты документы личного состава школы. Благодаря добытым ценным сведениям контрразведчиками были обезврежены десятки диверсантов, заброшенных в тыл советской армии для выполнения диверсионно-разведывательных акций, рассказали в ведомстве.

За смелость, отвагу и умелые оперативные действия при проведении данной операции Георгий Пяткин был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «Партизану Великой Отечественной войны» I степени.

История проведенной операции стала основой повести Юрия Германа «Операция «С Новым годом!». В 1971 году по мотивам повести снят художественный фильм «Проверка на дорогах».