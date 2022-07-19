Общество

Спортивно-развлекательный комплекс «Простория» участвует в мероприятиях ко Дню города

Спортивно-развлекательный комплекс «Простория» участвует в мероприятиях, посвященных Дню города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра отдыха.

Фото здесь и далее: спортивно-развлекательный комплекс «Простория»

Бесплатная диагностика позвоночника и суставов, экспресс-осмотр, консультации врача-кинезитерапевта и специалистов «SPA до неба», детские активности и химические опыты - все это подготовил СРК «Простория» для псковичей и гостей города.

23 июля / 11:00 - 15:00 / Детский парк, палатка с флагом «Простория»

В 11:00 врач-кинезитерапевт Игорь Тимишбаев от Центра доктора Бубновского в Пскове проведет небольшую лекцию и экспресс-осмотр всех желающих - рост, вес, артериальное давление, состояние мышц позвоночника и суставов. Врач расскажет о том, какие упражнения можно делать дома, а какие лучше под присмотром врача. Мероприятие бесплатное.

С 11:00 до 15:00 Центр науки и спорта предложит поучаствовать в проведении химических опытов, поиграть в большую дженгу. Для самых маленьких также будут развлечения и игры. Мероприятия бесплатные.

«Ищите нас под флагом "Простория" в самом центре Детского парка», – говорится в сообщении.

В 9:30 на пляже у Мирожского монастыря «Планка фитнес» проведет для всех желающих разминку перед всероссийским фестивалем PskovSupFest.