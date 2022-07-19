Общество

Возрастом тренеров по шахматам обеспокоились в Псковской области

Большинство тренеров по шахматам в Псковской области работают еще со времен СССР. Об этом на дискуссионной площадке по развитию шахматного спорта заявил вице-президент региональной федерации шахмат Сергей Арефьев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Псковской области есть 33 тренера по шахматам, большинство из них - советской эпохи. Это одна из возможных проблем в будущем», - отметил Сергей Арефьев.

Он добавил, что в кружках по шахматам в регионе занимаются более 7 тысяч детей.

Дискуссионную площадку по развитию шахматного спорта в Пскове проводит региональное отделение «Молодой гвардии "Единой России"».

На мероприятии присутствуют руководитель организации «Экспертный клуб: псковский регион» Илья Стрелков, исполняющая обязанности руководителя регионального отделения «Молодой гвардии "Единой России"» Татьяна Шепелева, ведущий специалист комитета по спорту Псковской области Екатерина Агаркова, активисты, представители шахматного спорта и другие.