Облсовпроф призывает псковичей принять участие в чемпионате по финансовой грамотности

Псковский областной совет профсоюзов поддерживает проведение в Псковской области V Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста и предлагает представителям профсоюзных организаций, пенсионерам и всем заинтересованным жителям региона принять участие в проекте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Всероссийский чемпионат пройдет в октябре 2026 года в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Инициатором мероприятия выступает Министерство финансов Российской Федерации. Его организация осуществляется Федеральным методическим центром финансовой грамотности населения на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова при участии Научно-исследовательского финансового института Минфина России.

Главная цель чемпионата — популяризация знаний в сфере финансов, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры среди граждан пенсионного возраста.

«Финансовая грамотность сегодня — это не только знания о том, как распоряжаться денежными средствами. Это важный элемент личной безопасности и возможности принимать взвешенные решения в повседневной жизни. Для профсоюзного движения особенно важно поддерживать проекты, которые помогают людям старшего поколения получать новые знания и увереннее ориентироваться в современных финансовых вопросах», — отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Участниками чемпионата могут стать мужчины в возрасте от 64 лет и женщины не моложе 59 лет, имеющие статус пенсионера, подтвержденный пенсионным удостоверением или справкой о назначенных пенсиях и социальных выплатах.

Чемпионат пройдет в два этапа — на региональном и федеральном уровне. На региональном этапе участники в индивидуальном формате выполнят задания по финансовой грамотности. По его итогам будут сформированы команды для участия в федеральном этапе.

В Псковской области региональный этап состоится 2 октября 2026 года на базе Псковского государственного университета. В общей сложности региональные мероприятия пройдут более чем на 70 площадках по всей России в период с 28 сентября по 3 октября.

«Участие в чемпионате — это возможность не только проверить свои знания, но и получить новый практический опыт, познакомиться с единомышленниками и повысить собственную финансовую грамотность. Поэтому мы приглашаем наших коллег, членов профсоюзов и всех пенсионеров, которым интересна эта тема, воспользоваться такой возможностью и присоединиться к проекту», — подчеркнул Игорь Иванов.

Оргкомитет приглашает всех желающих, соответствующих установленным требованиям, принять участие в чемпионате. Онлайн-регистрация уже открыта. Подробная информация о мероприятии размещена на официальной странице чемпионата. Регистрация доступна до начала проведения регионального этапа.