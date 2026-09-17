5G приехал. Но не на ваш iPhone

В России официально запустили 5G. Пока в 16 городах, примерно для 10 млн человек. До конца года обещают добавить ещё 50 городов. Правда, есть несколько маленьких нюансов. Во-первых, 5G работает далеко не на большинстве смартфонов. Во-вторых, на iPhone российский 5G сейчас не работает вообще. В-третьих, российский 5G запускают на частотах, которые для мирового рынка являются довольно экзотическими. В-четвертых, часть заявленного запуска оказалась скорее пилотным проектом. А в-пятых, все это происходит в стране, где мобильный интернет периодически отключают или превращают в такой квест, что уже сам факт загрузки страницы можно считать достижением. Но обо всём по порядку.

А что вообще такое 5G?

Если совсем по-человечески, 5G — это пятое поколение мобильной связи. После 4G, которое большинство из нас сейчас использует для интернета в телефоне. Главное отличие не только в том, что 5G «быстрее».

Теоретически 5G способен давать скорости, которые значительно выше 4G. Но куда важнее другая вещь: сеть пятого поколения рассчитана на гораздо большую пропускную способность и огромное количество одновременно подключённых устройств. Плюс у неё ниже задержка — то есть данные быстрее проходят от устройства до сети и обратно.

Для обычного человека это означает примерно следующее. Видео должно грузиться быстрее. Большие файлы — скачиваться быстрее. Видеозвонки — работать стабильнее. В местах, где одновременно находятся тысячи людей, сеть должна лучше справляться с нагрузкой.

А дальше начинаются вещи, которые пока звучат как презентация из будущего: беспилотный транспорт, промышленная автоматизация, огромное количество датчиков и устройств, подключённых к сети одновременно, дистанционное управление техникой и прочие радости цифрового мира. 5G вообще задумывался не только как «интернет побыстрее на телефоне», а как инфраструктура для большого количества подключённых устройств и промышленности.

То есть 4G — это в первую очередь «дать человеку нормальный мобильный интернет». 5G — «а давайте теперь подключим к интернету вообще всё». Звучит прекрасно. Осталось только, чтобы оно работало.



Где уже работает?

11 сентября Минцифры объявило о коммерческом запуске 5G сразу в 16 городах. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге сеть запустили все четыре крупнейших оператора — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2. В других городах набор операторов отличается.

В списке есть также есть Новосибирск, Казань, Самара, Ярославль, Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Великий Новгород, Нижний Новгород, Тверь и Краснодар. До конца 2026 года власти рассчитывают добавить ещё 50 городов.

Но есть важная оговорка. 15 сентября выяснилось, что как минимум запуск МТС в новом диапазоне 4,9 ГГц был организован в пилотных зонах на зарубежном оборудовании — благодаря старому разрешению ГКРЧ. Серийных российских базовых станций 5G, пригодных для полноценной коммерческой эксплуатации, пока нет: отечественные производители обещают их выпуск в 2027 году.

То есть история с российским 5G пока выглядит примерно так: «Мы его запустили!» — «А где?» — «Вот здесь, в нескольких местах. И вообще это пока пилот».

Почему российский 5G не работает на большинстве телефонов?

В мире для 5G широко используется диапазон 3,4–3,8 ГГц. В России эти частоты заняты силовыми структурами, поэтому операторам выделили другой диапазон — 4,63–4,99 ГГц, так называемый n79.

И вот тут возникает проблема. Этот диапазон поддерживают далеко не все смартфоны. По данным «Мегафона», в России к работе в таких сетях готовы около 10% телефонов.

То есть можно сколько угодно торжественно объявлять запуск связи пятого поколения, но если ваш телефон не умеет работать с нужной частотой, он просто продолжит пользоваться 4G.

А что с iPhone?

Железо современных iPhone в принципе поддерживает диапазон n79. Например, Apple указывает n79 среди поддерживаемых 5G-диапазонов для актуальных моделей.

Но российские пользователи iPhone сейчас не могут использовать российский 5G: для российского региона соответствующая работа сети заблокирована программно. Иными словами, внутри телефона необходимые способности есть. Но телефон говорит: нет. И перепрошивкой это не исправить: проблема не в том, что пользователь забыл поставить какую-то галочку в настройках.

Так что если вы купили дорогой iPhone и ждали, когда наконец появится российский 5G, у меня для вас плохая новость: пока ваш смартфон будет продолжать показывать значок 4G.

А если у меня Android?

Тут ситуация веселее, но не настолько, чтобы радостно бежать за новым телефоном. Поддержка n79 зависит от конкретной модели и ее версии для конкретного рынка. Некоторые китайские смартфоны такой диапазон поддерживают, но далеко не все версии устройств. Поэтому надпись «телефон с 5G» сама по себе еще ничего не гарантирует. Нужно смотреть именно на список поддерживаемых диапазонов 5G NR и искать n79.

А будет ли он действительно быстрее 4G?

В идеальном мире 5G способен быть значительно быстрее 4G и обеспечивать большую емкость сети. Но реальная скорость зависит от частот, ширины полосы, оборудования, загрузки сети, покрытия и конкретного устройства.

По данным «Ъ», заметного прироста скорости МТС ожидает после перехода на выделенные частоты 4,9 ГГц: сейчас компания говорит о 60–100 Мбит/с, а в дальнейшем рассчитывает на показатели до 1,5 Гбит/с. То есть надпись 5G сама по себе не означает, что телефон внезапно начнет скачивать все со скоростью молнии.

А кому вообще все это нужно?

С точки зрения обычного пользователя история выглядит немного сюрреалистично. Мы получили технологию, которая должна обеспечивать быстрый мобильный интернет, высокую пропускную способность и новые возможности для промышленности, транспорта и других систем.

Но одновременно у нас есть регионы, где мобильный интернет ограничивают из-за режима беспилотной опасности, у нас теперь доступ в сеть фактически сводится к заранее разрешенному списку сервисов.

Получается технологический парадокс. Мы строим дорогу для автомобилей, которые еще не приехали, одновременно периодически перекрывая уже существующую дорогу.

Впрочем, это не означает, что 5G вообще бессмысленен. Для бизнеса, промышленности, транспорта, крупных предприятий и городских систем высокая пропускная способность и низкие задержки действительно могут быть важны. И именно там потенциальная польза 5G гораздо шире, чем просто возможность быстрее загрузить видео в телефоне.

Вопрос скорее в другом: насколько массовым и удобным будет этот 5G для обычного человека. Если вы живете в одном из городов запуска, у вас совместимый Android-смартфон, ваш оператор уже включил 5G именно в вашей точке и вы попали в зону покрытия — поздравляю, вы можете попробовать мобильную связь будущего.

Если у вас iPhone — нет. Если у вас большинство других смартфонов — скорее всего, тоже нет. Если вы живете за пределами городов запуска — пока нет. Если мобильный интернет в вашем регионе в данный момент ограничен — наличие значка 5G вам, конечно, тоже не особенно поможет.

Зато технологически мы уже в будущем. Правда, пока в тестовом режиме, на непривычных частотах и не на всех телефонах. Но зато 5G.



Ксения Журавкова