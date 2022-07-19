Общество

В Госдуме предлагают давать выходной в день рождения

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил закрепить право граждан на выходной в день рождения. Такое обращение он направил в Минтруд.

В Трудовом кодексе РФ прописано, что продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Однако Матвейчев отметил, что такая трудовая льгота отсутствует в случае дня рождения.

Депутат предложил сокращать рабочую смену на час или давать сотруднику выходной в его день рождения. «В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены», — приводит часть текста обращения RT.

В письме Минтруду Матвейчев подчеркнул, что этот праздник традиционно отмечается большинством граждан в семейном кругу, поэтому им нужно больше личного времени. В разговоре РИА Новости он добавил, что готов взяться за разработку законопроекта самостоятельно, если Минтруд поддержит его инициативу.

Ранее в Госдуме заявили, что следует сократить отпуск для депутатов и чиновников. С предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такой шаг он объяснил «вызовами времени». Володин отметил, что отпуск для депутатов и чиновников нужно сократить до минимума, который определен в Трудовом кодексе РФ.