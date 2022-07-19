Общество

Лесовосстановительные работы на площади 35 га пройдут в Печорском районе

Противопожарный лесной центр Псковской области принимает активное участие в восстановлении лесных территорий региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Специалисты лесопожарных станций Пскова и Печор приступили к выполнению работ на территории Печорского района. Общая площадь проведения мероприятий составляет 35 га. В настоящее время работы выполнены на треть.

На территориях, которые не находятся в аренде, работники учреждения выполняют работы по посадке лесных культур и уходу за ними.

Сейчас основные действия направлены на проведение лесоводственного ухода за лесными культурами. Данный вид ухода в первую очередь предназначен для защиты молодых растений от травянистой и мелкой древесно-кустарниковой растительности. В результате ухода улучшается энергия роста деревьев главной породы, минимизируются негативные последствия от нежелательного соседства, добавили в пресс-службе.