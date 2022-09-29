Общество

Псковским детям из многодетных семей компенсируют стоимость обучения в ссузах

Законопроект, предлагающий компенсировать детям из многодетных семей стоимость обучения по программам среднего профессионального образования, приняли депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документ устанавливает на территории Псковской области дополнительную меру социальной поддержки в виде компенсации стоимости образовательных услуг за период обучения, начиная с 1 сентября 2022 года, детей из многодетных семей по очной форме обучения по программам среднего профессионального образования в следующем размере:

- 100% стоимости образовательных услуг - многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, ежегодно устанавливаемую в Псковской области;

- 50% стоимости образовательных услуг - многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого равен или превышает величину прожиточного минимума, ежегодно устанавливаемую в Псковской области.

Компенсация стоимости образовательных услуг будет предоставляться однократно при прохождение обучения по программам среднего профессионального образования каждым ребенком впервые.

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Отмечается, что право многодетной семьи на данную меру социальной поддержки будет сохраняться в случае, если в многодетной семье один или несколько детей достигли возраста 18 лет, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли возраста 23 лет.

Исходя из того, что средняя стоимость обучения в год составляет от 43 до 57 тысяч рублей, на предоставление компенсации дополнительно потребуется 7 млн 582 тысячи 976 рублей.

Принятие данного проекта закона Псковской области позволит многодетным семьям получить существенную материальную поддержку, что в свою очередь, позволит улучшить их материальное положение. Дети из многодетных семей получат возможность получить образование и в последующем работать по профессии своей мечты.

Законопроект поддержали единогласно в двух чтениях.