Псковским детям из многодетных семей компенсируют стоимость обучения в ссузах

Законопроект, предлагающий компенсировать детям из многодетных семей стоимость обучения по программам среднего профессионального образования, приняли депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Документ устанавливает на территории Псковской области дополнительную меру социальной поддержки в виде компенсации стоимости образовательных услуг за период обучения, начиная с 1 сентября 2022 года, детей из многодетных семей по очной форме обучения по программам среднего профессионального образования в следующем размере:
- 100% стоимости образовательных услуг - многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, ежегодно устанавливаемую в Псковской области;
- 50% стоимости образовательных услуг - многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого равен или превышает величину прожиточного минимума, ежегодно устанавливаемую в Псковской области.
Компенсация стоимости образовательных услуг будет предоставляться однократно при прохождение обучения по программам среднего профессионального образования каждым ребенком впервые.
Отмечается, что право многодетной семьи на данную меру социальной поддержки будет сохраняться в случае, если в многодетной семье один или несколько детей достигли возраста 18 лет, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли возраста 23 лет.
Исходя из того, что средняя стоимость обучения в год составляет от 43 до 57 тысяч рублей, на предоставление компенсации дополнительно потребуется 7 млн 582 тысячи 976 рублей.
Принятие данного проекта закона Псковской области позволит многодетным семьям получить существенную материальную поддержку, что в свою очередь, позволит улучшить их материальное положение. Дети из многодетных семей получат возможность получить образование и в последующем работать по профессии своей мечты.
Законопроект поддержали единогласно в двух чтениях.