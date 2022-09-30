Общество

Правила поведения в случае возгорания автомобиля напомнили псковичам

Правила поведения в случае возгорания автомобиля напомнили псковичам. Рекомендации разместили на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

«Пожар в автомобиле может произойти неожиданно, причем независимо от того, движется машина или стоит на месте. Если правильно не отреагировать на первые признаки возгорания – автомобиль может сгореть полностью», – отметили сотрудники ведомства.

По словам специалистов, чаще всего пожар происходит из-за несвоевременного техосмотра автомобиля, несерьезного отношения к его техническому состоянию, нарушения правил эксплуатации, неосторожного ремонта.

Распознать пожар в машине можно практически сразу. Запах бензина или горелой резины в салоне, появление дыма из-под капота – все это факторы, предшествующие возгоранию. При их обнаружении необходимо без промедления прибегнуть к следующим действиям:

не паниковать;

остановить машину и заглушить двигатель;

выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров), так как может взорваться топливный бак;

если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления — попытаться потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель, накрывая очаг изолирующим материалом, чтобы ограничить доступ кислорода, для этого можно использовать плотную одежду;

если пожар начался в моторном отсеке и не понятно, какой он силы, лучше не открывать капот и позвонить в единую службу спасения по номеру «112».

При попытке потушить огонь нельзя поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху. Следует приподнять крышку и направить струю огнетушителя в предполагаемую область возгорания. Лучше это делать вдвоем: один человек поднимает крышку, второй с приготовленным заранее огнетушителем тушит.

Если пожар начался в салоне, не надо открывать окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

«Не пытайтесь потушить более крупное возгорание самостоятельно», – добавили в управлении.