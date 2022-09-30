Общество

Псковичи могут бесплатно получить сертификат участника «Тавриды»

Жители Псковской области могут бесплатно получить сертификат участника «Тавриды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

До 10 октября жителям области предлагают зарегистрироваться на сайте и принять участие в онлайн-трансляции «Таврида. Онлайн».

Участники смогут выбрать интересующую их лекцию, посмотреть ее и задать вопросы. После проверки ответов выдается сертификат, подтверждающий прохождение интенсива для онлайн-участника образовательных заездов «Таврида. АРТ» 2022 года.