Общество

Как правильно использовать Интернет при подготовке домашнего задания, рассказал псковский учитель

Как правильно использовать Интернет при подготовке домашнего задания, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал учитель информатики Псковского технического лицея Сергей Конончук.

«В рамках школьной программы уроки по безопасному поиску информации в Интернете предусмотрены в курсе изучения информатики в основной и средней школе. Ребята выполняют практические работы, связанные с поиском информации, анализом информации, выданной при тех или иных вариантах поисковых запросов, учатся правильно строить поисковые запросы на основе ключевых слов», – уточнил Сергей Конончук.

Он также рассказал, что существует всероссийский проект «Урок цифры». В рамках проекта специалисты (в том числе сотрудники лаборатории Касперского) знакомят школьников с различными направлениями в IT-отрасли, в том числе рассказывают о безопасной работе в Интернете, о персональных данных и так далее.

Для каждого урока разрабатываются интерактивные приложения, которые в игровой форме помогают лучше понять тему. Каждый год все школы принимают участие в данном проекте и с помощью материалов на данной платформе проводят уроки, заметил педагог.

С советами и рекомендациями проекта «Урок цифры» можно познакомиться по ссылке.

На первом занятии с учениками Сергей Конончук рассказывает им, какие интернет-ресурсы будут использоваться и для каких целей.

«В свою очередь каждый учитель-предметник знает, какие безопасные Интернет-ресурсы порекомендовать школьникам для подготовки домашнего задания. Например, при изучении языков программирования есть очень полезные и удобные сайты-справочники, которые быстро помогут школьнику найти нужную информацию», - объяснил собеседник ПЛН.

Сергей Конончук отметил, что особенно важно вести работу в информировании о рисках использования Интернета со школьниками, необходимо доводить до них актуальную информацию, касающуюся безопасного поиска.

«Они уже, будучи просвещёнными, помогут своим родителям, бабушкам и дедушкам не попасться на все эти уловки. Так, наиболее уязвимыми всё же являются люди пожилого возраста (часто пенсионеры), которые используют Интернет для просмотра фильмов, поиска музыки, различных рецептов, рекомендаций. В процессе такого поиска может "выскочить" приглашение поучаствовать в каком-нибудь розыгрыше или опросе, целью которых будет выманивание денег или персональных данных пользователя. Причём схемы и способы выманивания денег через Интернет постоянно меняются», - добавил он.