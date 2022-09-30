Общество

Михаил Ведерников поблагодарил работников среднего профессионального образования за чуткость и труд

Работников среднего профессионального образования с праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня свой праздник отмечают более 600 преподавателей, мастеров производственного обучения и работников системы профессионального образования. Каждый из них вносит большой вклад в формирование рабочих и специалистов нашего региона, выращивает достойную молодую смену с необходимыми знаниями и навыками», - сказал глава региона.

Развитию образования и внедрению лучших практик профессиональных стандартов уделяется особое внимание на региональном и федеральном уровнях, уточнил губернатор.

В этом году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в Псковской области более 57 млн рублей направили на открытие 11 новых учебных мастерских.

В Великолукском механико-технологическом колледже открылись мастерские по ремонту легковых автомобилей и обслуживанию грузовой техники, площадки по кондитерскому делу и хлебопечению появились в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса.

В Псковском политехническом колледже открыли площадки по компетенциям «Веб-дизайн и разработка» и «Сетевое и системное администрирование». Для их оснащения закупили компьютерная техника, современное программное обеспечение и другое оборудование, необходимое для практического изучения дисциплин IT-сферы.

В Великолукском политехническом колледже открылись мастерские по компетенциям «Промышленная автоматика» и «Сварочные технологии». В Псковском агротехническом колледже: «Электромонтаж», «Интеллектуальные системы учета электроэнергии» и «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».

«Уверен, что работать в новых мастерских будет комфортно, а учиться — еще интереснее. Уважаемые работники системы среднего профессионального образования! Благодарю каждого из вас за самоотверженный труд и преданность своей профессии, ответственность, чуткость и доброту», - сказал он.

Михаил Ведерников пожелал педагогам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых открытий, побед.

«Пусть ваши сердца переполняет чувство гордости за успехи и достижения своих воспитанников!» - добавил глава региона.