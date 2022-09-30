H&M в Пскове распродает товар со скидкой 50%

Магазин H&M в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове распродает товар со скидкой 50%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТРК.
Фото: «Акваполис»
«В H&M стартовала скидка 50% на всё, включая вещи по распродаже. Спешите! Количество предложения ограничено!» - говорится в сообщении.
Распродажа продлится до 18 октября.
Летом сообщалось, что одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка.
В сентябре стало известно, что компания H&M начала поставлять в РФ новую коллекцию.