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Алексей Севастьянов: Замечательных мест в Псковской области становится всё больше

«Если этот конкурс мы будем продолжать ежегодно, наш псковский край будет краше год от года – замечательных мест в области становится всё больше», - прокомментировал итоги конкурса на лучшее поселение региона председатель парламентского комитета по местному самоуправлению Алексей Севастьянов. 3 октября комиссия подвела итоги и назвала победителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Рад за победителей. В отдельных номинациях расхождение по баллам не столь велико, а значит, каждый имеет возможность выиграть, если поработает над своими минусами», - уверен Алексей Севастьянов. Депутат обратил внимание, что некоторые конкурсанты прекрасно презентовали свои практики на местности – на максимальный балл, но уступили соперникам из-за недостаточно проработанных материалов, представленных в комиссию. В таких случаях участникам необходима методическая помощь.

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«Некоторые мои фавориты заняли вторые места, - констатировал депутат, напомнив, что выезжал в Гдовский, Новоржевский и Локнянский районы. – Знаю, что я видел прекрасное и красивое. Выходит, мои коллеги увидели что-то ещё более яркое. И это радует».

Алексей Севастьянов отметил особую энергетику и самоотдачу глав поселений, с которыми ему довелось встретиться на объектах.

«Кто-то ноет и плачет, а там люди просто работают – в прямом смысле от души и сердца. Конкурс даёт возможность получить денежный грант. Глядя в глаза этим людям, веришь, что они его потратят на продуманные идеи, понимаешь, что у них ещё где-то прирастёт и станет ещё лучше. Мы часто говорим о дефиците кадров, но конкурс наглядно показывает, сколько среди нас увлечённых людей, которые место своего проживания считают по-настоящему своей землёй и готовы вдохновлять окружающих», - добавил председатель комитета по МСУ.

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Алексей Севастьянов поблагодарил участников конкурса и высказал уверенность, что с ним солидарны все члены комиссии. «Это то самое местное самоуправление, которое надо писать со всех заглавных букв», - оценил вклад конкурсантов в развитие региона депутат областного Собрания.

Конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проводится в регионе с 2016 года. В этом году в нём участвовали 8 городских поселений и 19 сельских. Победный грант предусмотрен для первого и второго места: для городских поселений он составит 900 и 400 тысяч рублей, для сельских – 650 и 283 тысячи рублей, причём, в этой категории лидеров отдельно определяют в двух группах: до 1700 жителей и более.

В номинации «Красота, комфорт, порядок» первые места в своих группах заняли Палкино, Карамышевская и Выскодская волости, вторыми стали Струги Красные, Островская и Краснопрудская волости. В номинации «Самое здоровое поселение» победили Новоржев, Переслегинская и Болгатовская волости, вторые места заняли Гдов, Новосельская и Воронцовская волости. В номинации «Территория культуры» больше всего баллов набрали Остров, Пореченская и Церковищенская волость, второе призовое место заняли Пушкиногорье, Михайловская и Полновская волости.