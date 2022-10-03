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Общество

Елена Бибикова приглашает на прием псковичей старшего поколения

03.10.2022 17:47|ПсковКомментариев: 0

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Псковской области, член комитета по социальной политике Елена Бибикова проведет 7 октября прием граждан старшего поколения в рамках тематической недели. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

Встреча с псковичами пройдет в региональной общественной приемной «Единой России», расположенной по адресу: улица Гоголя, 9. Ответить на вопросы граждан, выслушать их пожелания и предложения Елена Бибикова готова с 13:00 до 14:30.

Предварительная запись проводится по телефону: (8112) 66-25-12.

Теги: #Единая Россия #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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