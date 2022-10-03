Общество

Французскую овчину не пропустили через границу в Псковской области

Более 21 т французской овчины не прошли ветеринарный контроль управления Россельхознадзора на границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-латвийской границе РФ в МАПП «Убылинка» сотрудники ведомства запретили ввоз 21,7 т мокросоленых овечьих шкур. Их перевозили в автотранспортном средстве из Литвы в адрес предприятия из Ставропольского края, специализацией которого является производство и продажа натуральной овчины.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия государственные инспекторы установили отсутствие информации о номере транспортного средства в ветеринарном сертификате Франции. Также на грузовом отсеке автомобиля они не обнаружили пломбу, заявленную в сертификате страны-экспортера. Сведения о её замене в ветеринарном сертификате Франции, подтвержденные подписью уполномоченного должностного лица и печатью учреждения государственной ветеринарной службы EC, отсутствуют.

Ввоз более 21 т животноводческой продукции на таможенную территорию ЕАЭС запретили. Сотрудники оформили декларацию о возврате груза. Партию овчины вернули на сопредельную территорию.