Общество

«Единая Россия» запустила конкурс детских рисунков для псковичей на тему безопасности на дорогах

В рамках проекта «Единой России» «Безопасные дороги» с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий проходит конкурс детских рисунков «Безопасные дороги глазами ребёнка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Участие могут принять школьники Псковской области в возрасте от 6 до 14 лет. Также принимаются совместные работы с руководителями, родителями, братьями и сёстрами.

Конкурс проводят в двух возрастных категориях:

младшие школьники – от 6 до 10 лет (включительно)

средние школьники – от 11 до 14 лет (включительно)

Рисунки могут быть выполнены на любом материале, в любом размере и в любой технике рисования: карандаш, масло, акварель, гуашь, фломастеры, смешанная техника и др.

Заявки принимаются до 20 октября 2022 года по электронному адресу pskov.apr@mail.ru

К работе прилагается заявка участника. По итогам конкурса авторы 10 лучших работ будут награждены, их рисунки будут участвовать в выставке в Региональном исполнительном комитете партии.