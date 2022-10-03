Общество

Участницы конкурсов красоты в Пскове сфотографировались в русском образе

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Полуфиналистки конкурсов «Мисс/Миссис Псков 2022» приняли участие в фотосессии в русском образе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

«Одним из этапов конкурсов "Мисс/Миссис Псков 2022" для полуфиналисток стал "Русский день", в рамках которого они примерили русские народные костюмы, приняли участие в их демонстрации и в стилизованной фотосессии», - рассказали организаторы.

В конкурсе «Мисс Псков» принимают участие:

Анфиса Волкова

Юлия Козловская

Кристина Шамарина

Елизавета Колесникова

Дарья Торина

Ульяна Прошкина

Ал-Казак Нермин

Ева Гончарова

Карина Емельянова

Татьяна Данилова

Полина Тараканова

Анастасия Андреева

Варвара Амелина

Ирина Шкута.

Среди конкурсанток «Миссис Псков»: