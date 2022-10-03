Участницы конкурсов красоты в Пскове сфотографировались в русском образе

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Полуфиналистки конкурсов «Мисс/Миссис Псков 2022» приняли участие в фотосессии в русском образе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Фото здесь и далее: Татьяна Савраева
«Одним из этапов конкурсов "Мисс/Миссис Псков 2022" для полуфиналисток стал "Русский день", в рамках которого они примерили русские народные костюмы, приняли участие в их демонстрации и в стилизованной фотосессии», - рассказали организаторы.
В конкурсе «Мисс Псков» принимают участие:
- Анфиса Волкова
- Юлия Козловская
- Кристина Шамарина
- Елизавета Колесникова
- Дарья Торина
- Ульяна Прошкина
- Ал-Казак Нермин
- Ева Гончарова
- Карина Емельянова
- Татьяна Данилова
- Полина Тараканова
- Анастасия Андреева
- Варвара Амелина
- Ирина Шкута.
Среди конкурсанток «Миссис Псков»:
- Елена Апина
- Вера Богданова
- Ольга Михайлова
- Анжелика Анищенко
- Милена Михалева
- Антонина Лебедева
- Кристина Гончарова
- Ирина Хоничева
- Наталья Горлач
- Вера Виноградова
- Наргиз Николаева
- Любовь Шангина.