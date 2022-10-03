Общество

Спрос на работников детских садов в Псковской области вырос почти на 40%

С начала 2022 года в России было открыто более 16 тысяч вакансий для воспитателей, нянь и музыкальных работников – это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Псковской области за год число вакансий для работников детских садов выросло на 37%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

В целом работодателям из регионов СЗФО с начала года потребовалось более 2 200 работников детских садов. Это на 22% больше, чем в 2021 году. Наибольший спрос (кроме Петербурга) испытывают потребность в воспитателях и нянях работодатели Ленинградской области: здесь открыто более 200 вакансий, что на 83% больше, чем годом ранее. Высок спрос на работников детсадов у компаний из Калининградской области: прирост на 16% за год.

Повышенный спрос на работников садов есть в Архангельской области (прирост на 22% вакансий за год). Аналогичная ситуация в Псковской области: за год число вакансий для работников садов выросло на 37%, в Мурманской области (+19%), в Коми (+16%).

На одну вакансию воспитателя в среднем по стране приходится 3,8 резюме, что говорит об умеренном уровне конкуренции в пользу соискателя, а значит, работодателям не всегда просто найти подходящих сотрудников и закрывать вакансии, заметили эксперты.

Средний диапазон предлагаемых зарплат для воспитателей в России составляет 22 500 – 45 000 рублей, для нянь – 20 000 – 32 500 рублей, для музыкальных работников – 15 000 – 36 000 рублей. При этом зарплаты в частных образовательных учреждениях могут быть существенно выше, чем в государственных, а зарплата для няни в детском саду и зарплата няни в семье могут различаться в несколько раз (особенно это касается предложений для нянь в столичном регионе и других крупных городах).