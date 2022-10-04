Общество

Владимир Колпаков прокомментировал исключение астрономии из списка обязательных предметов

Из-за того, что астрономию исключили из списка обязательных предметов, обязанность организовать для детей изучение этой науки возлагается на энтузиастов и планетарий. Об этом директор МБУ «Планетарий» Владимир Колпаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Астрономия опять будет частью физики, а это значит, что на нее опять будет не хватать времени. Нужно будет решать задачи по физике, готовиться к ЕГЭ. Изучение астрономии опять ложится на плечи энтузиастов и нашего планетария», - поделился Владимир Колпаков.

Он дополнил, что в планах учреждения есть инициатива, которая сможет помочь школьникам в изучении школьной программы по астрономии.