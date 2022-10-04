Общество

Ушла из жизни псковский поэт и прозаик Наталья Лаврецова

На 67-м году жизни скончалась поэт, прозаик, член Союза писателей России с 1994 года Наталья Лаврецова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Наталья Лаврецова родилась в Карелии, в Петрозаводске. Окончила Ленинградскую лесотехническую академию, позже – Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького в Москве. Писала стихи, повести и рассказы.

«Значительная часть ее жизни была связана с Пушкиногрьем, верно, поэтому ее поэтический дар так ярко расцвел на Пушкинской земле и обогатил русскую литературу замечательными книгами стихов и прозы, которых вышло в свет не менее десяти», - рассказали в реготделении Союза писателей.

За творческие достижения Наталья Лаврецова стала лауреатом Международной Пушкинской премии («Нью-Йорк, 1997), премии карельского писателя Бориса Кравченко (Петрозаводск, 1999), премии администрации Псковской области.

Автор пяти поэтических сборников, трех детских познавательных детективов («Трость Пушкина», «Свихнувшийся вагон», «Тайна забытого грота»), повести для юношества «Зеленое солнце», сборника повестей и рассказов «Возле Савкиной горы», книги по истории ансамбля «Кантеле» («Кантеле – ритмы судьбы»), других.

Печаталась в журналах «Север», «Карелия» (Петрозаводск), «Двина» (Архангельск), «Новый мир», «Согласие», «Слово», «Мир женщины» (Москва), «Доля» (Симферополь), «Бийский вестник» (Бия), «Русская провинция», других.