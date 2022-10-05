Общество

Ольга Фёдорова о народной программе «Единой России» и «Разговорах о важном»

Партия «Единая Россия» шла на выборы с народной программой. Как продвигается ее реализация в Псковской области, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Фёдорова, отвечая на вопросы ведущего и радиослушателей. Также она дала оценку нововведённым в российских школах «Разговорам о важном».

- Партия «Единая Россия» шла на выборы с народной программой. Сейчас, уже не в качестве рядового депутата, а будучи заместителем председателя городской Думы, вы успели оценить возможные риски по части выполнения этой программы в связи с тем, что так стремительно меняется ситуация? Каковы перспективы выполнения народной программы?

- Я могу сказать, что всегда есть какие-то финансовые кризисы и многое другое, чего мы только не пережили. Обстоятельства меняются, но мы выполняем обещания, стараемся находить ресурсы.

- Что насчет самой близкой для вас сферы – социальной? Как в этой сфере продвигается реализация народной программы?

- Если говорить про социальную сферу, в частности, про образование, то нам помогает федеральная поддержка, гранты. Например, сейчас у нас по федеральным программам идет строительство школ и детских садов, это тоже помогает выполнять обещания, заложенные в народной программе. Тут надо отметить, что мы создавали программу с тем расчетом, что деньги будут поступать из различных источников.

- Как педагог, что вы можете сказать о школьном нововведении – «Разговорах о важном»?

- «Уроки о важном» - инициатива, которую ввели на государственном уровне. Это, если можно так сказать, разговор между учителем и учениками, который ранее проходил в рамках классного часа. Тематика разговоров прописана в программе, темы выбраны неслучайно. Есть темы, которые сегодня пропускаются, важные темы, которые входят в состав истории страны, воспитания личности – они важны.

- Не считаете ли вы, что там может скрываться пропаганда?

- Все темы «Разговоров о важном» находятся в открытом доступе и любой человек может их просмотреть и убедиться, что там нет ничего плохого. Касаемо пропаганды – это то, когда кто-то продвигает свое мнение. Мы же говорим о важных вещах, которые интересны детям. Там темы, которые важны для русской истории, важны для русского человека.