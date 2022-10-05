Общество

Дог на передержке

Что делать с домашними животными, владельцев которых мобилизуют - и ухаживать за четвероногими некому? Вопрос далеко не праздный и, как выяснилось, непростой. На федеральном уровне решение проблемы делегируют региональным чиновникам. Те, похоже, и сами не понимают, что делать в этой нестандартной ситуации. В Псковской области власти на днях опубликовали список приютов, в которые мобилизованные граждане региона могут сдать своих питомцев. И все бы хорошо, если бы сами владельцы приютов были в курсе такой акции. Корреспондент Псковской Ленты Новостей попытался разобраться в этом казусе.

А приюты спросить забыли

После публикации списка приютов Пскова, Великих Лук и других муниципалитетов, куда мобилизованные граждане могут отдать своих питомцев на временную передержку, мы обратились за комментариями в приют АНЗО «Шанс», чтобы узнать, как сейчас обстоят дела с местами для таких вот временных гостей и готов ли приют к оказанию такой поддержки.

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«Впервые об этом слышу, да и куда нам своих девать? Если уж опубликовали, то пускай у себя их и держат в кабинетах. Уверяю вас, что никто из владельцев приютов не в курсе этого и точно так же не готовы принимать животных. Кроме того, есть риск, что люди будут приносить любых питомцев под видом, что это собака или кошка мобилизованного, а тем, кому действительно нужна помощь, не смогут ее получить», - прокомментировала ситуацию директор АНЗО «Шанс» Мария Величко.

Руководитель псковского зооприюта «Лесопилка» Вера Короткова дала точно такой же комментарий, отметив, что никому не давали информации о том, что они могут принимать дополнительных животных на передержку.

В центре милосердия для животных города Великие Луки (или приют «Милый»), чей номер и адрес попали в список, отметили, что у них карантин по бешенству до 1 декабря, соответственно, они не могут принимать и устраивать животных.

«Я впервые об этом слышу и крайне возмущена. Это проблема не приютов, а глав районов. У меня лично нет мест для размещения дополнительных собак, так как все строительство только за мой личный счёт», - рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей руководитель приюта «Невельские хвостики» Юлия Беляева.

А вот директор порховского приюта «Добрый» Александр Ефимов заверил, что приют готов принять столько, сколько сможет.

Шокированы все

«Своих домашних животных призванные в рамках частичной мобилизации могут оставить в специализированном приюте», - опубликовали на сайте Объясняем.рф, где позже публикацию удалили. Спустя пару часов авторы московского Telegram-канала «Новости Москвы» подтвердили и в столице России такую же ситуацию: руководители и волонтеры приютов пишут, что не знали о приёме животных на время мобилизации. В приютах не хватает мест.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина развеяла сомнения зоозащитников, что любой человек под видом мобилизованного сможет привести кошку или собаку. Она подчеркнула, что речь идет именно о животных, которые официально зарегистрированы за своим владельцем и имеют все необходимые прививки.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что Псковская Лента Новостей сработала слишком оперативно, приютам были разосланы письма почтой, которые, возможно, еще не успели дойти до руководителей, и поэтому они ничего не знают о распоряжении. «Список приютов был подготовлен комитетом по ветеринарии региона в рамках информирования граждан о вопросах мобилизации. В силу того, что в Псковской области отсутствуют государственные приюты, гражданам предоставили номера и адреса частных приютов, куда можно обратиться», - отметили в пресс-службе правительства.

«За решениями должны идти бюджетные средства. Те зоогостиницы, приюты и волонтёры, кто вызвался помогать и приютить четвероногих на время специальной военной операции, должны получать помощь от региона, обеспечиваться кормами, медикаментами и всем необходимым. Бойцы должны быть уверены, что их любимцы под присмотром и опекой в нормальных условиях живые и здоровые ждут их домой», - сообщил в своём Telegram-канале первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Сама идея помощи тем мобилизованным гражданам, которые не могут оставить своего питомца на попечении у родственников, соседей или друзей, – хорошая, но необходимо думать не только о помощи тем, кто идет Родину защищать. Необходимо думать и о тех, кто остается и дальше жить мирной жизнью. Псковские приюты, как и любые другие по всей стране, существуют на собственные деньги и на деньги обычных людей, прося о помощи, практически умоляя в самые тяжелые моменты жизни.

Главным страхом зоозащитников в данном случае является не то, что лишнюю морду придется кормить, а денег нет (хотя и этого не стоит исключать), а то, что нерадивые граждане, которые и в мирное время несли всех подряд, начнут это делать с завидной регулярностью. Только теперь отмазка будет иная – «это животинка мобилизованного».

На данный момент нет никаких четких критериев и порядка действий в случае, если стоит острая необходимость найти временное жилье для четвероного друга, что тем более может развязать руки тем, кому собака просто оказалась не нужна.

Дарья Жабова