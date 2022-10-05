Общество

Аварийные веранды заменили в двух детских садах на Запсковье

В детских садах №38 и №40 на Запсковье заменили четыре аварийных веранды. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов.

Фото здесь и далее: Денис Иванов

Он пояснил, что в рамках муниципально-частного партнёрства «Псковской кровельный завод» выделил материалы, а городское управление образование - рабочих для строительства.

«Новых детских садов в округе нет, средний возраст садов - 35 лет, некоторым даже больше 40. Наблюдается сильный износ внутренних коммуникаций, большое количество аварийных веранд в каждом детсаду, асфальтовое покрытие тоже оставляет желать лучшего из-за большого количества ям. Это все, не говоря уже про оплату труда воспитателей и младшего персонала, наблюдается в округе», - прокомментировал состояние детских садов округа депутат.

Руководство детсадов положительно восприняло такие перемены. Там отметили, что теперь воспитанники учреждений смогут больше находиться на свежем воздухе. Денис Иванов добавил, что дети должны расти и развиваться в нормальных условиях. Он также будет за этим следить и уделять особое внимание детским учреждениям.