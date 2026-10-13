От личного бренда до первой зарплаты: эксперты расскажут псковской молодёжи, как строить карьеру

Масштабное карьерное мероприятие «День Профразвития: найди себя в Псковской области» пройдет 15 и 16 октября в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Областном центре занятости населения «Работа России».

Центральным событием первого дня станет панельная дискуссия «Регион. Молодёжь в Пскове. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей Президентской платформы. На ней представят результаты исследования карьерных ожиданий студентов Псковской области и запросов работодателей — в опросе приняли участие более 1 735 молодых людей и свыше 110 локальных компаний.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разберут построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделятся член Экспертного совета при правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт Росмолодёжь.Гранты Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждут выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и профессиональная фотография для резюме. Педагог-психолог Алёна Рассабина проведёт консультации о когнитивных искажениях в работе.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудят, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке пройдёт слёт выпускников проектов и конкурсов Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области» с участием руководителя Промышленной палаты Псковской области, депутата Государственной думы Александра Козловского и заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой.

Исполнительный директор Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике Алиса Шабаева расскажет о профессиональной адаптации и построении отношений с коллегами. Карьерный консультант и директор по персоналу Наталья Кривченко проведёт занятия по преодолению профессионального застоя и построению индивидуальной карьерной стратегии. Представитель «Альфа-Банка» Ирина Абрамова выступит с лекцией по финансовой грамотности.

На мастер-классах участники разберутся, как превратить профессиональные амбиции в конкретные цели, составят личную карьерную стратегию на год и узнают, как грамотно управлять финансами. Программу дополнят быстрые встречи с работодателями, индивидуальные HR-консультации и практические занятия по подготовке резюме и собеседованиям.

Мероприятие рассчитано на студентов вузов и колледжей, выпускников и работающих специалистов Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».

Регистрация открыта на официальном сайте Дня профразвития. Организаторами выступают Всероссийский проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области.