Общество

Включить запчасти для сельхозтехники в список товаров для параллельного импорта предлагают депутаты

Проблему поставок запчастей к импортной сельскохозяйственной технике обсудили региональные законодатели на заседании постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Рабочая встреча депутатов из девяти субъектов прошла в новгородском Валдае. Провёл заседание председатель комитета по АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов, Псковское областное Собрание депутатов также представил Антон Минаков.

Самый большой дефицит запасных частей наблюдается в секторе крупной сельскохозяйственной техники – зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Нехватка комплектующих, которые пока нельзя заменить отечественными аналогами, приводит к нарушениям в работе агропромышленного комплекса, особенно в период проведения уборочной и кормозаготовительной кампаний.

Возможными вариантами решения проблемы может стать отмена существующих ограничений и барьеров, а также включение запасных частей к импортной сельхозтехнике в список товаров, разрешённых к параллельному импорту.

«В Псковской области ситуация схожая с общероссийской – около 80% сельскохозяйственной техники импортного производства, и так же, как и по всей стране, ощущается нехватка запчастей. Конечно, желательно пойти другим путём и создать условия для наших производителей, чтобы они активизировались и занялись выпуском аналогов. Но мы понимаем, что это вопрос времени, а сеять и пахать надо сейчас. Поэтому на сегодняшний момент нужно иметь какой-то определённый запас запчастей, чтобы спокойно проводить посевную и уборочную кампанию, кормозаготовку. Но стремиться нужно всё-таки к тому, чтобы комплектующие производились внутри нашей страны», - привёл пример Псковской области Андрей Козлов.

Кроме того, члены комитета вышли с инициативой обратиться от лица ПАСЗР в федеральное правительство с просьбой рассмотреть возможность субсидирования затрат органов местного самоуправления на разработку проектно-сметной документации, наличие которой является обязательным условием для участия в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

В Псковской области успешным примером такого участия является проект Плюсского района, предполагающего строительство и реконструкцию пяти объектов – трёх социальных и двух инфраструктурных. Стоимость проектно-сметной документации и экспертизы только лишь одного Центра культурного развития в Лядах обошлась администрации муниципалитета почти в 2 млн рублей. Участие в конкурсе стало возможно благодаря привлечению внебюджетных средств.

Окончательные решения по всем вопросам повестки будут приняты на конференции ПАСЗР, которая пройдёт в конце октября в Мурманске.