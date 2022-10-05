Общество

Беременную жительницу Куньинского района уволили за прогул

Беременную жительницу Куньинского района уволили за прогул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Куньинского района по обращению заявителя провела проверку соблюдения требований трудового законодательства. В деятельности одного из предприятий выявили нарушения, связанные с незаконным увольнением беременной женщины.

Жительница Куньинского района в 2017 году была принята в организацию на должность формовщицы. В августе этого года трудовой договор с работником расторгли за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей - прогула.

Как уточнили в прокуратуре, женщина находилась на приеме у врача, что подтверждается записью в медицинской карте. По результатам обследования у заявителя установили беременность сроком 11 недель.

Увольнение работника является незаконным, поскольку произошло в период беременности, заметили в ведомстве.

Прокуратура района в адрес директора предприятия внесла представление о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворили - нарушения устранили, беременную женщину восстановили на работе.