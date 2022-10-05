Общество

Итоги работы областного совета профсоюзов подведут на конференции в Пскове

Итоги работы Псковского областного совета профессиональных союзов подведут на конференции в областном центре сегодня, 7 октября, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Мероприятие посетят представители профсоюзов, образованных в различных организациях Псковской области. Участники обсудят и подведут итоги работы за июнь 2020 - сентябрь 2022 года.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов на открытии конференции сообщил, что сегодня он успел принять участие в трёхсторонней комиссии. На ней обсуждались вопросы, обозначенные членами региональных профсоюзов. В том числе, есть надежды на подвижки в вопросах заработных плат и социальных выплат, уточнил он.

«Сегодня мы подведём итоги работы за большой период - 2 года. Мы наметим планы на будущее и обсудим текущее состояние профсоюзов в области», - сказал Игорь Иванов.

Конференция завершится автопробегом. Старт будет дан от памятника Святой равноапостольной княгини Ольги и пройдет через весь город.

Затем в Детском парке откроется выставка «Люди труда». Её псковичи смогут посетить на протяжении 3 месяцев.

В конференции также принимают участие вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, представитель Федерации независимых профсоюзов России Ольга Федулова и сотрудники правительства региона.