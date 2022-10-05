Общество

Игорь Сопов признался в любви к кошкам

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов признался в любви к котам в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На фото Игорь Сопов в детстве с домашним котом

«Я был воспитан кошками с детства. Если бы меня воспитывали, как Маугли, волки, то я бы любил собак. А так, с кошками интереснее: они добрые, пушистые и проблем с ними меньше», - рассказал Игорь Сопов.

Он отметил, что на фотографии в коляске лежит он и домашний кот, который жил у его бабушки в Пустошке. Кот забрался в коляску, где любил часто греться. «Он согревал меня, я его. Вот такая любовь»,- отметил гость программы.